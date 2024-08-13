AS-China Rujuk, Bakal Bertemu Bahas Stabilitas Ekonomi

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan China akan melangsungkan pertemuan pada minggu ini untuk membahas stabilitas ekonomi. Ketegangan kedua negara pun perlahan mulai mereda.

Pejabat AS akan mengunjungi China pada hari Kamis dan Jumat mendatang. Pertemuan akan diselenggarakan melalui Financial Working Group (FWG) AS-China, yang dibentuk tahun lalu.

Delegasi AS yang berangkat dipimpin oleh Asisten Sekretaris Departemen Keuangan Brent Neiman untuk keuangan internasional. Dia akan bergabung dengan pejabat dari Federal Reserve dan Securities and Exchange Commission.

Mereka diharapkan bertemu dengan wakil gubernur Bank Rakyat China, Xuan Changneng, dan pejabat senior China lainnya.

“Kami bermaksud agar pertemuan FWG ini mencakup pembicaraan tentang stabilitas keuangan," kata Neiman sebagaimana dikutip dari New York Times pada Selasa (13/8/2024).

"Isu-isu yang terkait dengan data lintas batas, pinjaman dan pembayaran, upaya sektor swasta untuk memajukan keuangan transisi, dan langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk meningkatkan komunikasi jika terjadi tekanan keuangan,” lanjutnya.