HOME FINANCE HOT ISSUE

Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Rosan: Saya Belum Dengar Apa-Apa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:21 WIB
Dikabarkan Jadi Menteri Investasi, Rosan: Saya Belum Dengar Apa-Apa
Rosan Roeslani Dikabarkan Jadi Menteri Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani buka suara soal kabar dirinya yang diisukan akan menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Rosan mengaku hadir di istana sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI), Rosan Roeslani. Sebab, salah satu atletnya Rizky Juliansyah diundang ke Istana untuk mendapatkan bonus langsung dari Presiden Jokowi usia mendapatkan medali emas pada Olimpiade Paris 2024.

"Kok belok pertanyaannya. Aduh saya kan kesini sebagai ketum angkat besi. Jadi kalo hal itu kan itu silahkan ditanyakan kepada yang lain," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Rosan mengaku belum dihubungi oleh pihak manapun termasuk istana terkait dengan reshuffle. Dirinya mengaku baru pulang usai mendampingi atlet angkat besi di Olimpiade.

"Enggak (dihubungi). Saya kan juga baru pulang Olimpiade," jelasnya.

Rosan menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui dan mendengar kabar dirinya yang diisukan bakal menggantikan posisi Bahlil Lahadalia dari posisi Menteri Investasi.

Halaman:
1 2
