Underwriter Tingkatkan Kolaborasi dengan Perusahaan Asuransi

BANDUNG - Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (Peruji) menggelar Indonesia Underwriting Summit 2024 di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Kota Bandung.

Ketua Umum Peruji Radix Yunanto mengatakan, dalam penyelenggaraan summit yang kelima ini, pihaknya mengambil tema kolaborasi.

"Jadi kita melakukan kolaborasi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan Pasila (OJK) bahwa perlunya kolaborasi antara unit-unit yang berada dalam satu sircum perusahaan asuransi jiwa itu sendiri," ucap Radix, Kamis (15/8/2024).

Radix mengatakan, pihaknya sudah merencanakan untuk menjalin kolaborasi dengan perusahaan asuransi dalam satu proses penerimaan bisnis asuransi jiwa.

BACA JUGA: OJK Dorong Profesi Underwriter Manfaatkan Teknologi Digital

"Supaya tidak ada saling salah menyalahkan, jadi semuanya itu dalam satu jalan yang sama, satu arah yang sama, bisa menentukan asumsi bareng-bareng. Sehingga pada gilirannya itu bisa membangun industri ini menjadi lebih baik," ungkapnya.

Radix mengaku cukup terkejut dengan antusias peserta yang hadir dalam acara Indonesia Underwriting Summit 2024 ini. Diketahui, acara ini pun turut dihadiri Direktur Operasional PT MNC Life Assurance, Eka Permana.

"Untuk kali ini kami agak surprise yah. Tadinya kami hanya menargetkan sekitar 150 orang, tapi untuk pendaftar sendiri mencapai lebih dari 200 orang. Jadi kalau ditotal dengan tim-tim semuanya, yang hadir hari ini sekitar 250 orang," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya pun menyambut positif saran-saran yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA: Strategi Anti Fraud di Perusahaan Asuransi BUMN

"Kami sangat menampung positif saran-saran dari OJK tadi. Dan kita memang sudah planning bahwa untuk tahun ini kami dengan Clean dan tahun depan kita dengan Aktuaria," katanya.

"Selain itu kami juga sudah menandatangani MoU dengan AAMAI, tujuannya untuk meningkatkan kualitas underwriter itu sendiri," lanjutnya.

Disinggung soal masih adanya masyarakat yang meragukan perusahaan asuransi, Radix mengatakan jika hal tersebut menjadi bagian dari tugasnya untuk terus mensosialisasikan keberadaan asuransi ini.