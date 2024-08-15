Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Market Outlook MNC Mutual Funds 2024: Proyeksi IHSG hingga Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |18:53 WIB
Market Outlook MNC Mutual Funds 2024: Proyeksi IHSG hingga Pemangkasan Suku Bunga The Fed
A
A
A

JAKARTA – MNC Mutual Funds kembali menyelenggarakan acara Market Outlook 2024 yang bertajuk "Volatile Landscape: Challenges or Opportunity?" yang diselenggarakan di MNC Conference Hall, iNews Tower.

Acara market outlook merupakan ajang berkumpul untuk membahas dinamika pasar yang penuh ketidakpastian dan bagaimana hal ini dapat diubah menjadi peluang.

Sejumlah pembicara datang dari beragam latar belakang seperti Direktur MNC Mutual Funds Ipan Samuel Hutabarat, Founder Indonesia Investment Education Rita Efendy, dan Head of Fixed Income Research BNI Sekuritas Amir Abdul Jabar Dalimunte.

Direktur MNC Mutual Funds Ipan Samuel Hutabarat mengatakan, secara makro potensi pemangkasan suku bunga global khususnya Federal Funds Rate (FFR) bank sentral Amerika Serikat pada September depan, berpeluang mendukung pertumbuhan aset ekuitas di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Tentu apabila Federal Reserve memangkas suku bunga, maka ini kemungkinan akan diikuti oleh Bank Indonesia. Rupiah juga dapat termaintain dengan baik, maka ini akan menguntungkan aset-aset obligasi,” kata Ipan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal II 2024 secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023, yang sebesar 5,17 Persen.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level tertinggi pada Kamis (!5/8) di level 7.460,38, sebelum terkena aksi jual seesar 0,36 persen menjadi 7.409,50.

Founder Indonesia Investment Education Rita Efendy meyakini rekor ini dapat berlanjut seiring penguatan saham-saham berkapitalisasi besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955/angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/278/3170079/mnc_digital-8t5J_large.jpg
MNC Digital (MSIN) Kantongi Persetujuan Private Placement Maksimal 10 Persen Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement