Jelang HUT ke-79 RI, Stok Energi untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

JAKARTA - Stok energi untuk pembangkit listrik dipastikan aman jelang HUT ke-79 Indonesia. Kesiapan ini tercermin dengan stok rata-rata energi primer yang telah mencapai 20 Hari Operasi Produksi (HOP) di seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN EPI memastikan stok energi primer untuk seluruh pembangkit dalam posisi aman.

"PLN EPI memantau langsung seluruh pasokan secara realtime," katanya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

HUT RI merupakan acara sakral di mana seluruh rakyat Indonesia akan memperingati momentum bersejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk itu PLN berkomitmen untuk menyuplai listrik andal dan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati momen bersejarah dengan khidmat.

”Kami pastikan pasokan listrik pada rangkaian HUT ke-79 RI andal. Kami telah melakukan pemantauan langsung dan assesment ke seluruh pembangkit. Seluruh pasokan kami jamin aman," kata Iwan.