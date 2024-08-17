Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata ke Luar Negeri Bisa Naik Bus, Cek Yuk Begini Caranya!

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |21:01 WIB
Ternyata ke Luar Negeri Bisa Naik Bus, Cek Yuk Begini Caranya!
Ternyata ke Luar Negeri Bisa Naik Bus. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Siapa bilang pergi ke luar negeri hanya bisa dengan pesawat terbang? Ternyata, masyarakat Indonesia dapat melakukan perjalanan lintas negara menggunakan bus.

Ke luar negeri naik bus bisa melalui dua terminal utama yang melayani rute internasional.

Dilansir dari akun Instagram resmi Kementrian Perhubungan, Indonesia kini memiliki layanan transportasi darat lintas negara yang beroperasi melalui dua terminal.

Yang pertama adalah Terminal Sei Ambawang di Pontianak, Kalimantan Barat. Terminal ini berada di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal ini menyediakan layanan bus lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Masyarakat setempat dan wisatawan kini dapat memilih moda transportasi yang lebih ekonomis dan mudah untuk mengunjungi negara-negara tetangga.

Sementara itu, Terminal Bimoku di Kupang, Nusa Tenggara Timur, juga melayani rute bus lintas batas yang menghubungkan Indonesia dengan Timor Leste. Terminal ini dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur, di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

