HOME FINANCE MARKET UPDATE

Berikut 3 Sentimen IHSG Pekan Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:16 WIB
Berikut 3 Sentimen IHSG Pekan Depan
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan 19-23 Agustus 2024 akan diisi tiga sentimen yakni RDG Bank Indonesia, pertemuan otoritas moneter dunia dan FOMC Minutes.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) Dimas Krisna Ramadhani mengatakan, terkait RDG Bank Indonesia, pada Rabu minggu ini Bank Indonesia akan mengumumkan keputusan tingkat suku bunga acuan. Berdasarkan konsensusnya, BI Rate akan tetap berada di level yang sama yaitu 6,25 persen.

"Keputusan ini konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam target 2,5% plus minus 1% pada 2024 & 2025 dan efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing," kata Dimas dalam risetnya, Minggu (18/8/2024).

Dimas menambahkan jelang keputusan yang akan diumumkan BI pada Rabu besok, mata uang Rupiah berhasil mengalami penguatan terhadap USD. Selama sepekan kemarin, Rupiah ditutup menguat 1,59 persen yang berada di level Rp15.684 per dolar AS.

Sementara itu terkait sentimen pertemuan otoritas moneter dunia pada Kamis minggu ini, agenda forum diskusi terbuka yang rutin diadakan setiap tahun bernama "Jackson Hole Symposium" fokus pada isu tantangan ekonomi global.

