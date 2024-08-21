Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Larangan Jual Rokok Radius 200 Meter dari Sekolah, Pedagang: Omzet Turun Drastis

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:04 WIB
Ada Larangan Jual Rokok Radius 200 Meter dari Sekolah, Pedagang: Omzet Turun Drastis
Pedagang ngelu soal jarak berjualan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para pedagang kecil ini menghadapi tantangan besar akibat berbagai aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penjualan rokok eceran.

Menyikapi hal tersebut, para pedagang kecil memohon kepada pemerintah untuk meninjau kembali aturan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

PP 28/2024 tidak hanya menuai kecaman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengekangan yang membatasi kebebasan ekonomi pedagag kecil.

Dengan adanya larangan penjualan rokok tersebut, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok kini terancam gulung tikar.

Selain akan menurunkan omzet signifikan, Mamat menambahkan PP 28/2024 juga berpotensi menyebabkan pengangguran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182904/uang-ImfY_large.jpg
DPR Sebut Rencana Redenominasi Rupiah Rp1.000 Jadi Rp1 Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182851/menko_airlangga_soal_ekonomi_ri-dO9e_large.PNG
Airlangga Sebut Ekonomi RI Tumbuh 5,04 Persen di Kuartal III-2025 Lampaui China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182632/menko_airlangga-3zjY_large.PNG
Menko Airlangga Sebut Keyakinan Konsumen Naik, Usai Diguyur Stimulus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181768/ekonomi_ri_kuartal_iii_2025-gGMj_large.jpg
4 Fakta Ekonomi RI Tumbuh Melambat di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181626/menko_airlangga-7wBO_large.PNG
Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,2 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181565/menko_airlangga-FU9C_large.JPG
Ekonomi RI Tumbuh Melambat Jadi 5,04% di Kuartal III-2025, Ini Respons Menko Airlangga
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement