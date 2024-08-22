Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:09 WIB
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo ketika memastikan langsung keandalan sistem kelistrikan di IKN melalui scada mobile (Foto: Dok PLN)
A
A
A

Penajam Paser Utara -- Pasokan listrik yang andal dan hijau PT PLN (Persero) dalam mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Staff Khusus Kepala Otorita IKN merangkap Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan dan mitra yang sudah mendukung termasuk PLN. 

"Tentu kehadiran listrik menjadi salah satu peran vital dalam suksesnya HUT ke-79 RI yang pertama kalinya diselenggarakan di IKN. Kami mengapresiasi langkah PLN yang telah mendukung suksesnya acara ini melalui pasokan listrik hijau yang andal," ujar Troy.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186798//ilustrasi_membeli_rumah_baru-H647_large.jpg
Pemprov DKI Tawarkan Keringanan BPHTB, Bantu Warga Wujudkan Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186751//pltu-ROkm_large.jpg
Canggih! Pembangkit Listrik RI Segera Pakai AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/320/3186741//harta_karun_gas-urtA_large.jpg
Harta Karun Gas di Andaman Siap Terangi Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement