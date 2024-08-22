Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo ketika memastikan langsung keandalan sistem kelistrikan di IKN melalui scada mobile (Foto: Dok PLN)

Penajam Paser Utara -- Pasokan listrik yang andal dan hijau PT PLN (Persero) dalam mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Staff Khusus Kepala Otorita IKN merangkap Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Troy Pantouw mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan dan mitra yang sudah mendukung termasuk PLN.

"Tentu kehadiran listrik menjadi salah satu peran vital dalam suksesnya HUT ke-79 RI yang pertama kalinya diselenggarakan di IKN. Kami mengapresiasi langkah PLN yang telah mendukung suksesnya acara ini melalui pasokan listrik hijau yang andal," ujar Troy.