HOME FINANCE HOT ISSUE

Peluang Kerja di Sektor Konstruksi Jepang Terbuka Lebar, Ini Syaratnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |10:59 WIB
Peluang Kerja di Sektor Konstruksi Jepang Terbuka Lebar, Ini Syaratnya
Tenaga Kerja di Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyatakan bahwa peluang bursa tenaga kerja di Jepang untuk sumber daya manusia (SDM) anak bangsa terbuka lebar.

Adapun Japan Association for Construction Human Resources (JAC) untuk pertama kalinya menyelenggarakan acara Japan Construction Industry Hands-on Workshop 2024 Summer.

Anwar menyebut seluruh sektor itu perlu keterampilan yang khusus, terutama sektor konstruksi.

“Ini merupakan event yang sangat bagus ya, memperlihatkan bagaimana sebetulnya kesiapan dari kita untuk memanfaatkan peluang terutama pasar kerja Jepang,” kata Anwar saat ditemui usai acara, Minggu (25/8/2024).

“Pasar kerja Jepang tadi saya sebutkan 16 sektor yang dibuka, itu semua sektor yang membutuhkan keterampilan, salah satunya keterampilan yang hari ini kita lihat terkait dengan konstruksi,” imbuhnya.

Anwar melanjutkan, Jepang merupakan negara yang cocok untuk melatih SDM lokal kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Halaman:
1 2
