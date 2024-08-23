Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Nganggur? Ini Ada 175 Ribu Lowongan Kerja

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |21:56 WIB
Masih Nganggur? Ini Ada 175 Ribu Lowongan Kerja
Menaker Ida Fauziyah soal Lowongan Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membuka lowongan pekerjaan hingga 175 ribu. Ketersediaan ratusan ribu lowongan pekerjaan tersebut dibuka oleh lebih dari 200 perusahaan.

"Kami menyelenggarakan job fair nasional, yang Alhamdulillah tahun ini lowongan pekerjaan, kita sediakan 175 ribu lowongan, yang diikuti oleh 200 perusahaan," kata Ida saat membuka gelaran Naker Fest 2024 atau job fair nasional di JIEXPO Kemayoran Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024).

Ida mengungkapkan penyediaam lowongan pekerjaan tersebut disediakan secara luring di lokasi pelaksanaan Naker Fest 2024 tersebut. Terlebih selain secara luring, Ida menyebutkan lowongan pekerjaan tersebut disediakan secara daring melalui layanan Karirhub Siap Kerja.

"Semua layanan tersebut kami sediakan untuk membangun dan mengorkestrasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang merupakan pilar penting dari pasar kerja," tutur Ida Fauziyah.

Kegiatan Naker Fest 2024, lanjut Menaker Ida terdiri dari 3 cluster. Selain Job Fair Nasional 2024, cluster lainnya seperti meliputi Naker Award, yaitu penghargaan kepada 8 perusahaan terbaik.

Halaman:
1 2
