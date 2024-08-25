Naikkan Skill Pekerja RI demi Jadi Negara Maju

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyambut baikadanya acara Japan Construction Industry Hands-on Workshop 2024 Summer yang diinisiasi pemerintah Jepang juga JAC

Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat karena Indonesia sedang ada dalam situasi bonus demografi.

"Tentunya kondisi ini bisa menghasilkan keuntungan tapi juga menghasilkan sebuah tantangan. Keuntungan karena kita memiliki sumber daya yang sangat produktif dan itu akan menjadi variable determinant untuk kita mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik," ungkap Anwar dalam sambutannya di ICE BSD City, Tangerang Selatan dikutip, Minggu (25/8/2024).

Anwar melanjutkan, upaya menjadi negara yang berpenghasilan atas atau dengan kata lain, keluar dari middle income trap ini tidak mudah untuk pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

"Contohnya atau faktanya, saat ini dari angka tersebut yang tadi saya sebutkan mayoritas, mayoritas pula kita adalah berpendidikan sekolah menengah ke bawah, sehingga tentunya kita perlu usaha keras untuk bisa meningkatkan keterampilan pengetahuan mereka untuk bisa mengejar tuntutan pasar kerja, baik domestik apalagi meningkat global," jelas Anwar.