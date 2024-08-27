Ikut Naik Pesawat Jet Pribadi ke AS, Ini Pekerjaan Nadya Gudono Kakak Erina Gudono

JAKARTA - Ini pekerjaan Nadya Gudono, kakak Erina Gudono yang ikut naik pesawat jet pribadi ke AS.

Sebab, tidak hanya Erina dan Kaesang dikabarkan sang kakak yakni Nadya Gudono ikut penerbangan keduanya ke Amerika. Beberapa penasaran mengenai pekerjaannya.

Ternyata ini pekerjaan Nadya Gudono, kakak Erina Gudono yang ikut naik pesawat jet pribadi ke AS adalah seorang pegawai perusahaan BUMN.

Berdasarkan akun linkedin, Nadya Gudono merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ia diketahui lulus pada tahun 2016 silam dengan gelar cum laude.

Lalu, ia bekerja di Bank Mandiri pada Oktober 2017 sebagai Asisten Manajer of Commercial Banking. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya dipercaya sebagai First Senior Manajer Bank Mandiri.