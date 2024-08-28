MSIG Bayar Klaim Rp336 Miliar pada Semester I-2024

JAKARTA - PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) mengumumkan pembayaran klaim mencapai Rp336 miliar sepanjang semester I-2024.

"Pembayaran klaim kesehatan dan meninggal dunia sebesar lebih dari Rp336 miliar pada semester I-2024," kata CEO & Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia menambahkan, perusahaan membuktikan komitmen dalam melindungi nasabah dan keluarga, termasuk di tengah biaya perawatan yang tinggi. "Komitmen perlindungan ini ditopang oleh kondisi finansial yang juga sangat sehat dan kuat, tercermin dari RBC sebesar 1.876% (Juni 2024), jauh di atas ketentuan regulator sebesar 120%," katanya.

Adapun klaim kesehatan baik individu dan nasabah kumpulan MSIG Life terbanyak (dari total pembayaran klaim) sepanjang April hingga Juni 2024 disebabkan karena berbagai penyakit seperti: Demam Dengue, Infeksi Saluran Pencernaan, Infeksi Saluran Pernafasan Akut, Thypus, dan Infeksi Bakteri.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengembangan produk asuransi kesehatan untuk mendukung geliat penetrasi dan densitas industri perasuransian.

“Terbaru OJK sedang melakukan reviu produk asuransi kesehatan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Pratomiyono.

OJK mencatat periode Januari-Juni 2024, premi asuransi kesehatan di asuransi umum mencapai Rp4,81 triliun atau naik sebesar 16,88% dibanding tahun sebelumnya.