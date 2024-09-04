Naik 56 Poin, IHSG Hari Ini Menguat ke 7.672

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 56,37 poin atau 0,74% ke level 7.672,89.

Pada perdagangan, Rabu (4/9/2024), terdapat 268 saham menguat, 331 saham melemah dan 193 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,3 triliun dari 36,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,19% ke 940, indeks JII melemah 0,43% ke 515, indeks IDX30 melemah 0,24% ke 477 dan indeks MNC36 melemah 0,32% ke 361.

Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu sektor industri 0,26%, konsumer siklikal 2,04%, kesehatan 1,58%, finansial 0,46%, properti 0,88%, infrastruktur 1,13%.

Kemudian sektoral yang melemah ada energi 0,17%, barang baku 0,92%, konsumer non siklikal 0,32%, transportasi 0,45%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 34,59% ke Rp214, PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 34,44% ke Rp242 dan saham PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 34,43% ke Rp246.