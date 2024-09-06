OJK Catat Penghimpunan Dana Pasar Modal Tembus Rp135,25 Triliun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp135,25 triliun pada Agustus 2024. sebanyak 28 perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan nilai emisi sebesar Rp4,39 triliun.

“Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren positif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi dalam konferensi pers secara daring pada Jumat (6/9/2024).

Selanjutnya, total himpunan dana di pasar modal juga dikontribusikan oleh 11 Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan nilai emisi sebesar Rp36,30 triliun, sebanyak 5 penerbitan Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS) tercatat memiliki nilai emisi Rp5,18 triliun, serta Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Tahap I, II dan seterusnya memiliki nilai emisi sebesar Rp89,99 triliun.

Di samping itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat 0,57 persen year to date ke level 7.670,73 pada Agustus 2024. Sementara secara month to date, indeks tercatat menguat sebesar 5,72 persen. Adapun, kapitalisasi pasar pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp13.114 triliun atau naik 12,34 persen year to date dan naik 6,29 persen secara month to date.