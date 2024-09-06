Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Langsung Cair Terbaru 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |07:43 WIB
6 Aplikasi Penghasil Uang Rp50 Ribu per Hari Langsung Cair Terbaru 2024
Ilustrasi 6 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini 6 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari langsung cair terbaru 2024. Tentunya ini bisa Anda coba sambil menunggu gajian.

Berikut 6 aplikasi penghasil uang Rp50 ribu per hari langsung cair:

1. Shopee Game

Salah satu fitur yang tak kalah menarik dan selalu banyak diminati adalah Shopee Games. Selain karena seru, Shopee Games juga menjadi cara paling mudah untuk mendapatkan uang dari Shopee.

Ada banyak jenis Shopee Games yang bisa kamu mainkan, misalnya Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Bubble, Shopee Run, Shopee Pets, Shopee Capit, Shopee Tebak Kata, Shopee Lucky Prize, dan lainnya.

Setelah aktif memainkan games ini, umumnya kamu akan mendapatkan koin sebagai rewards.

2. Jungle Box

Jungle Box merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai jenis tugas harian seperti mengikuti akun Instagram Youtube dan Facebook, selain itu juga pengguna bisa menonton video yang tersedia dan bisa memilihnya sesuai keinginan.

3.Toloka

Toloka adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia yaitu Yandex. Cara kerjanya yaitu dengan mengerjakan tugas seperti transkrip rekaman audio, mengklasifikasikan gambar dan juga lainnya.

Halaman:
1 2
