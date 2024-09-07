Mobil Orang Kaya Dilarang Pakai Pertalite Cs

JAKARTA – Mobil orang kaya dilarang menggunakan BBM subsidi Pertalite Cs. Pembatasan pembelian BBM subsidi akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024.

Untuk melancarkan rencana ini, salah satu kebijakan yang akan dilakukan yaitu memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) pada SPBU Pertamina. Ini dilakukan untuk menyortir kendaraan mana saja yang boleh menerima BBM subsidi.

BACA JUGA: Respons Luhut soal Rencana Pemerintah Batasi BBM Subsidi 1 Oktober 2024

"Jadi orang yang tidak berhak, dengan big data yang kita punya, nozzle bensin otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil (yang tidak berhak) itu. Jadi yang kita subsidi itu orang-orang berhak, tertarget," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di JCC, Kamis (5/9/2024).

Sementara itu, Luhut mengakui bahwa hingga saat ini penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar subsidi belum tepat sasaran. Dirinya memproyeksikan hanya 6% penerima subsidi BBM yang tepat sasaran. Sementara sisanya 94% merupakan golongan orang mampu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga telah melarang masyarakat kelas atas atau orang kaya menggunakan BBM subsidi. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.