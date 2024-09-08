4 Strategi Wujudkan Indonesia Emas 2045

JAKARTA –Indonesia diyakini menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang. Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ada sejumlah cara yang waji dilakukan.

Wakil Ketua Dewan Pakar Formas & Ketua Yayasan Tarumanagara Ariawan Gunadi mengatakan setidaknya ada empat langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Peran pendidikan bagi development sumber daya manusia sekitar 70% SDM di Indonesia yang akan mencapai fase produktif pada tahun 2045, merupakan fondasi perekonomian nasional atau Generasi Emas 2045. Usia produktif ini perlu dilakukan development agar memiliki daya saing tinggi. Generasi muda harus siap untuk bertransformasi dan upgrade daya saing industrial berbasis teknologi, menuju Generasi Emas 2045," ujar Ariawan Gunadi saat tampil di Forum Indonesia Emas bersama Hasyim Djoyohadikusumo yang juga Ketua Dewan Pembina Forum Indonesia emas, Sabtu 7 September 2024, Minggu (8/9/2024).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun strategi peningkatan SDM melalui pendidikan dengan 4 langkah yaitu inovasi akademik melalui dengan menyusun mata kuliah akademik yang inovatif dan multidispliner, melakukan kolaborasi dengn industri dengan menyusun kurikulum yang relevan dan ‘applied’ ke industri, internasionalisasi SDM yang up-to-date dengan perekonomian global dan siap bekerja sama dengan negara lain serta entrepreneurship dan Inovasi Kreatif untuk menghasilkan SDM yang memiliki mindset untuk menciptakan lapangan kerja melalui inovasi bisnis lokal yang kreatif.

"Saat ini beberapa sistem akademik di Indonesia masih menekankan pada single-discipline, sehingga akan menciptakan gap dan jarak dengan kebutuhan industri yang dinamis. Untuk itu perlu di create program studi yang up to date dengan visi Indonesia Emas 2045 seperti digital economy & law, Program studi real estate, finance, & law, Program studi sustainable architecture & urban planning, dan Program studi digital engineering & metaverse yang merupakan kolaborasi ilmu teknik, sistem komputer, arsitektur, big data, dan ilmu design visual," bebernya.