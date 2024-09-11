Emiten Pakan Udang Golden Westindo (GWAA) Siap IPO, Bidik Rp82,2 Miliar

JAKARTA - PT Golden Westindo Artajaya Tbk (GWAA) akan segera melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). GWAA menetapkan harga penawaran awal (book building) senilai Rp100 hingga Rp120 per lembar saham.

Dalam IPO, perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 685,71 miliar lembar saham atau 30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp25 setiap saham.

Direktur Utama GWAA Rusdi Djamil Lioe menjelaskan masa book building pada 10-18 September 2024, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 September 2024, dan masa penawaran umum pada 27 September- 1 Oktober 2024.

Terkait penggunaan dana hasil IPO senilai Rp82,28 miliar akan digunakan untuk belanja modal (capex) yaitu pembelian lahan, pembangunan dan pembelian peralatan yang seluruhnya untuk Artemia Hatching Facility.

"Selain itu, juga akan akan digunakan untuk modal kerja, serta investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT Kyorin Group Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/9/2024).