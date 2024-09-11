Aset Infrastruktur Telekomunikasi Diperkuat dengan Ekosistem Digital

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) mendukung penuh kolaborasi strategis antara IFG dan Telkomsel dalam meningkatkan layanan keuangan serta pengalaman digital bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk memperluas ekosistem digital serta memberikan perlindungan risiko yang lebih komprehensif bagi pelanggan Telkomsel.

Asuransi Jasindo berperan aktif melalui penyediaan produk dan layanan asuransi yang optimal untuk mendukung kebutuhan pelanggan Telkomsel, baik dari sisi operasional maupun proteksi individu.

Sinergi ini juga sejalan dengan inisiatif IFG untuk memperluas jangkauan bisnis melalui pendekatan Group to Group (G2G) yang menghubungkan ekosistem digital Telkomsel dengan solusi asuransi yang ditawarkan oleh Jasindo.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi asuransi yang relevan bagi Telkomsel dan para pelanggannya. Kerja sama ini bukan hanya untuk memperkuat perlindungan atas aset-aset penting Telkomsel, seperti gedung dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui produk-produk bundling yang memberikan manfaat langsung kepada pelanggan," kata Direktur Bisnis Strategis Asuransi Jasindo Syah Amondaris dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (11/9/2024).