MARKET UPDATE

Penjualan Alat Berat (INTA) Turun 6% pada Semester I-2024

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |18:58 WIB
JAKARTA - Emiten penyedia alat berat, PT Intraco Penta Tbk (INTA) melaporkan penjualan alat berat perseroan mengalami penurunan sebesar 6% pada semester I-2024.

"Per Juni 2024, penjualan alat berat mengalami penurunan sebesar 6% jika dibandingkan dengan periode Juni 2023 (YoY) walaupun secara total INTA masih tumbuh positif 13% selama Juni 2024, yang ditunjang oleh pertumbuhan signifikan dari penjualan spareparts dan jasa perbaikan alat (maintenance)," ujar Chief Finance Officer INTA Willianto Febriansa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan dengan cakupan area operasional perseroan yang luas dan tersebar di seluruh kota besar di Indonesia serta layanan purna jual yang excellent.

“Kami yakin dapat memberikan added value kepada konsumen loyalnya dengan menggunakan Techking Tires,” tuturnya.

