Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Percepat Transisi Energi Hijau Lewat Pengembangan Green Hydrogen

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |15:08 WIB
RI Percepat Transisi Energi Hijau Lewat Pengembangan Green Hydrogen
RI Percepat Transisi Energi Hijau Lewat Pengembangan Green Hydrogen (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mempercepat transisi energi hijau melalui pengembangan green hydrogen. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Head of Terms (HoT) Perjanjian Pembelian Hidrogen Hijau antara PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), PT PLN Indonesia Power dan ACWA Power.

Perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan hidrogen hijau yang akan digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi amonia hijau, sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

"PLN berkomitmen mempercepat pengembangan energi terbarukan, termasuk hidrogen hijau, untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060," kata Direktur Gas & BBM PLN Energi Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

PLN saat ini menghasilkan 203 ton hidrogen hijau per tahun dari 22 instalasi hidrogen yang didukung oleh Renewable Energy Certificate dan sumber panas bumi. "Langkah ini sejalan dengan upaya kami untuk memperkuat ekosistem hidrogen hijau yang lebih luas, termasuk dengan memulai pembangunan fasilitas hidrogen hijau dan pabrik amonia hijau di Jawa Timur pada tahun 2025-2026," kata Rakhmad.

Proyek tersebut diproyeksikan akan memproduksi 15 KTPA hidrogen hijau per tahun, yang kemudian akan digunakan untuk berbagai aplikasi industri, termasuk pupuk ramah lingkungan. Pengembangan ini juga memainkan peran penting dalam dekarbonisasi industri, di mana amonia hijau yang dihasilkan dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189245/ebt-oL2N_large.JPG
Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement