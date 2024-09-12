Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skema Sewa Jaringan Listrik di RUU EBET, Ini Dampaknya

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:15 WIB
Skema Sewa Jaringan Listrik di RUU EBET, Ini Dampaknya
RUU Energi Baru terbarukan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Skema sewa jaringan listrik atau Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dinilai tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Ketua DPP SP PT PLN (Persero) Abrar Ali menyatakan, pihaknya menolak kebijakan lantaran skema PBJT sangat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan sektor strategis menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Dalam hal ini diwakili BUMN sebagai pengelola. Jika skema tersebut diterapkan, otomatis penguasaan negara tidak terpenuhi karena sebagian beralih ke swasta.

Kedua, lanjut Abrar Ali, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 36/2012 yang menyebutkan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah BUMN/PLN, bukan swasta.

"Ketiga, Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003, menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Sehingga, sistem unbundling yang berisi skema tersebut juga inkonstitusional, dan harus ditolak," katanya di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189245/ebt-oL2N_large.JPG
Penerapan Energi Terbarukan Jadi Solusi Sektor Industri di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement