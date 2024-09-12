Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gandeng Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, MNC Bank Siapkan Produk Perlindungan Agunan Kredit

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |09:41 WIB
MNC Bank Kerjasama dengan Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
MNC Bank Kerjasama dengan Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
JAKARTA - PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia) menjalin kerjasama dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) dalam hal penyediaan produk asuransi properti.

Kolaborasi ditandai dengan seremoni kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Direktur Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Sujaya Dinata bersama Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna, bertempat di kantor pusat Asuransi Cakrawal Proteksi Indonesia, Jakarta.

Kedua belah pihak berkomitmen untuk menghadirkan produk perlindungan bagi aset nasabah yang diagunkan di MNC Bank. Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia bertindak selaku pemilik produk asuransi tersebut sementara MNC Bank akan mereferensikan produk proteksi tersebut kepada debiturnya. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan nasabah MNC Bank dalam melindungi agunannya dari risiko kebakaran dan risiko kerusakan lainnya.

Sujaya Dinata menyampaikan bahwa kerjasama yang dijalin dengan MNC Bank merupakan komitmennya pada perkembangan proteksi properti di Indonesia.

“Sinergi kedua belah pihak tentunya membawa angin segar bagi masyarakat, terutama nasabah MNC Bank. Sehingga mendukung tujuan bersama untuk selalu mengutamakan nasabah dengan memberikan nilai lebih berupa produk perlindungan agunan kredit, yang nantinya akan dikucurkan melalui bank" ungkap Sujaya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank menyampaikan apresiasinya terkait kolaborasi yang telah terjalin. “Kami ucapkan terima kasih kepada Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia atas kesempatan yang diberikan dalam berkolaborasi untuk menghadirkan produk asuransi untuk agunan kredit. Dengan memperhatikan pertumbuhan bisnis kredit yang saat ini sedang dikembangkan oleh MNC Bank, kami menilai produk perlindungan untuk agunan kredit Nasabah dari Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia dapat menjadi pilihan Nasabah dari risiko kebakaran dan risiko kerusakan lainnya” ungkap Rita.

