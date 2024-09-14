6 Fakta Proyek MRT Bekasi-Jakarta, Pakai Pinjaman Jepang Rp15,1 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencanangkan pembangunan MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 tahap 1 Medan Satria-Tomang.

Pemerintah telah mengoperasikan Fase 1 Utara-Selatan dari Lebak Bulus-HI pada Maret 2019.

Berikut Fakta-Fakta MRT Bekasi-Jakarta yang dirangkum Okezone, Sabtu (14/9/2024):

1. Ubah Wajah Transportasi di Indonesia

Menurut Jokowi, hal tersebut telah mengubah wajah tranportasi di Indonesia khususnya Jakarta.

"Di bulan Maret 2019 telah kita operasikan Fase 1 Utara-Selatan dari Lebar Bulus-HI. Yang kalau kita lihat sekarang Utara-Selatan Fase 1 itu sudah mengubah wajah Jakarta, sudah mengubah wajah transportasi Jakarta dan negara kita Indonesia," kata Jokowi.

"Dan sejak operasi sampai sekarang MRT telah mengangkut, memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang, jumlah yang tidak kecil. Dan sekarang masih dalam proses pembangunan di Fase 2A Utara-Selatan dari HI sampai Kota," sambungnya.