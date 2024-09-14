Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembayaran Klaim BRI Life Tembus Rp2,8 Triliun

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:14 WIB
Pembayaran Klaim BRI Life Tembus Rp2,8 Triliun
Pembayaran Klaim BRI Life Tembus Rp2,8 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asuransi BRI Life mencatat pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp2,88 triliun selama periode Januari-Juli 2024. Sementara, jumlah total tertanggung BRI Life lebih dari 19 juta jiwa.

Total jumlah polis baru selama periode Januari - Juli 2024 tercatat sebanyak 9 juta polis.

"BRI Life juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui percepatan transformasi digital dengan optimalisasi penyediaan platform layanan digital untuk membantu memenuhi kebutuhan proteksi bagi nasabah," kata Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Terkait pembayaran klaim dan manfaat yang baru- baru ini dibayarkan BRI Life kepada ahli waris nasabah produk Asuransi Mikro Kesehatan Kecelakaan dan Meninggal Dunia (AMKKM) di Jakarta dan nasabah di Ciamis, Jawa Barat pada 4-5 September.

"Pembayaran klaim tersebut merupakan kewajiban perusahaan dan dengan demikian dapat beri ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178884/asuransi_pertanian-29Ed_large.jpg
Asuransi Pertanian Bisa Mitigasi Risiko yang Dihadapi Petani? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178766/asuransi-NmWz_large.jpg
Ini Cara Tingkatkan Indeks Literasi Asuransi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176954/asuransi-PjUd_large.jpg
Kini 8.000 Pedagang Pasar di RI Dapat Perlindungan Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175793/asuransi-4jai_large.jpg
Tingkatkan Penetrasi, BUMN Beri Literasi Asuransi Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175766/pakai_ai-Z39G_large.jpg
AI Asisten, Asuransi Tak Bisa Tinggalkan Sentuhan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/622/3175616/asuransi-Bqgx_large.jpg
Cara BUMN Asuransi Perluas Inklusi Keuangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement