Pembayaran Klaim BRI Life Tembus Rp2,8 Triliun

JAKARTA - Asuransi BRI Life mencatat pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp2,88 triliun selama periode Januari-Juli 2024. Sementara, jumlah total tertanggung BRI Life lebih dari 19 juta jiwa.

Total jumlah polis baru selama periode Januari - Juli 2024 tercatat sebanyak 9 juta polis.

"BRI Life juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui percepatan transformasi digital dengan optimalisasi penyediaan platform layanan digital untuk membantu memenuhi kebutuhan proteksi bagi nasabah," kata Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/9/2024).

Terkait pembayaran klaim dan manfaat yang baru- baru ini dibayarkan BRI Life kepada ahli waris nasabah produk Asuransi Mikro Kesehatan Kecelakaan dan Meninggal Dunia (AMKKM) di Jakarta dan nasabah di Ciamis, Jawa Barat pada 4-5 September.

"Pembayaran klaim tersebut merupakan kewajiban perusahaan dan dengan demikian dapat beri ketenangan kepada keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.