HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Pemanfaatan Energi Terbarukan Wajib Tak Boleh Ditawar!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |13:49 WIB
Bahlil: Pemanfaatan Energi Terbarukan Wajib Tak Boleh Ditawar!
Menteri ESDM Bahlil soal EBT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemanfaatan energi terbarukan (EBT) dan penerapan industri hijau merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Bahlil menyebut dalam rangka mengikuti tren global yang terus beralih ke energi bersih maka Indonesia harus mengambil peran strategis dengan mengedepankan pelestarian alam dan pengoptimalan energi bersih.

"Hari ini, dunia berbicara tentang green energy dan green industry yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Jadi, saya pikir kita tidak memiliki pilihan lain. Ke depan, pembangunan yang berorientasi pada lingkungan harus menjadi bagian penting," terang Bahlil di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Bahkan, lanjut dia, tren penggunaan energi ramah lingkungan saat ini telah merambah sektor perbankan. Di berbagai negara, termasuk Eropa, bank-bank kini mempersyaratkan adanya rekomendasi dari lembaga lingkungan untuk memberikan pembiayaan.

"Di Eropa dan beberapa negara lainnya, perbankan hanya akan memberikan kredit jika ada rekomendasi darilembaga-lembaga pemerhati lingkungan," lanjutnya.

