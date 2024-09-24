Aplikasi Penghasil Uang Rp15.000 per Hari yang Bisa Dicairkan Langsung

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp15.000 per hari kini bisa dimanfaatkan hanya dengan menggunakan smartphone. Beberapa aplikasi memungkinkan pengguna untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyelesaikan misi-misi sederhana, tanpa perlu keluar rumah.

Menariknya, aplikasi penghasil uang Rp15.000 per hari ini juga memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin menambah pendapatan secara cepat dan praktis.

Aplikasi penghasil uang Rp15.000 per hari yang bisa dicairkan langsung. Berikut adalah beberapa aplikasi yang dapat menghasilkan uang Rp15.000 per hari, berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber oleh Okezone, Selasa (24/9/2024).

1. CashPop

CashPop memungkinkan penggunanya untuk memperoleh penghasilan setelah menyelesaikan misi seperti chatting, browsing, atau menonton video. Koin yang terkumpul dapat ditukar dengan uang tunai dan langsung dicairkan ke dompet digital tanpa perlu mengundang teman.

2. Snack Video

Melalui aplikasi Snack Video, pengguna dapat mengumpulkan koin dengan menonton atau membuat video. Koin yang terkumpul bisa ditukarkan dengan uang tunai, pulsa, atau paket data melalui berbagai platform e-wallet seperti Gopay dan Dana.

3. Funny Go

Aplikasi Funny Go menawarkan penghasilan tambahan hanya dengan menonton serial drama Korea. Setiap kali menonton, pengguna akan mendapatkan koin yang dapat dikonversi menjadi uang atau pulsa setelah mencapai jumlah tertentu.