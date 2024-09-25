IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,35% ke 7.751

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,35% ke level 7.751 pada hari ini, Rabu (25/9/2024).

Dalam semenit awal IHSG masih koreksi 0,33 persen di 7.753, didukung 208 saham di zona hijau, 71 melemah, dan 228 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp775 miliar, dengan volume 719 juta saham.

Indeks LQ45 melemah 0,7 persen ke 978, indeks JII menguat 0,01 persen ke 534, indeks MNC36 melemah 0,81 persen ke 379, dan IDX30 melemah 0,80 persen ke 500.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,2 persen, barang baku 0,83 persen, industri 0,01 persen, konsumer siklikal 0,16 persen, teknologi 0,04 persen, transportasi 0,35 persen.

Kemudian yang melemah ada sektor konsumer non siklikal 0,39 persen, kesehatan 0,11 persen, finansial 1,05 persen, properti 0,17 persen, infrastruktur 0,31 persen. Sementara yang melemah ada konsumer siklikal 0,03 persen dan kesehatan 0,23 persen.