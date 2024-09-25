Siapakah Orang Terkaya di Indonesia? Ini Dia Sosoknya

Siapakah Orang Terkaya di Indonesia? (foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Siapa orang terkaya di Indonesia? Jawabannya adalah Prajogo Pangestu. Harta kekayaannya mencapai USD54,8 miliar atau setara Rp827 triliun (kurs Rp15.093 per USD).

Prajogo Pangestu mengungguli miliarder lainnya seperti Hartono Bersaudara dan Low Tuck Kwong. Dengan harta mencapai Rp827 triliun, Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia dan menduduki peringkat 26 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024 versi Forbes.

Melansir Forbes, Rabu (25/9/2024), Prajogo diketahui memulai bisnis kayu pada akhir 1970. Putra dari seorang pedagang karet ini kemudian membangun usahanya Barito Pacific dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1993.

Dalam pengembangan bisnisnya, pada 2007 Barito mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga emiten di BEI.

Kemudian pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Thaioil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada Juli 2021.

Setelah melantai di bursa saham. perusahaan tambang batu bara miliknya, Petrindo Jaya Kreasi, pada Maret 2023, Prajogo mencatatkan anak perusahaan energi terbarukan, Barito Renewables Energy, enam bulan kemudian pada Oktober 2023.