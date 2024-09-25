Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Kapan PNS Pindah ke IKN, Jokowi: Tidurnya di Mana?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |09:57 WIB
Kapan PNS Pindah ke IKN, Jokowi: Tidurnya di Mana?
Presiden Jokowi soal ASN Pindah ke IKN (Foto: YouTube/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan aparatur sipil negara (ASN), harus melalui berbagai perhitungan. Mulai dari tempat tinggal hingga sekolah untuk anak-anak.

"Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja kita semuanya harus berhitung. Tidurnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kalau sakit rumah sakitnya siap atau tidak siap. Sabtu Minggu kalau weekend anak-anak diajak bermain ke mana," kata Jokowi pada peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan D'PrimaHotel Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini Rabu (25/9/2024).

"Inilah ekosistem yang ingin kita bangun agar betul-betul nanti berjalan dalam kehidupan sehari-hari seperti ibukota-ibukota negara lainnya," tambahnya.

Jokowi juga menekankan bahwa membangun sebuah ibu kota negara sangat rumit. Menurutnya bukan hal mudah dan banyak hambatan.

"Membangun rumah saja begitu sangat rumitnya, apalagi ini membangun sebuah ibukota negara, negara sebesar Indonesia, bukan sesuatu yang gampang bukan sesuatu yang mudah. Tantangannya banyak hambatannya juga banyak," kata Jokowi.

