3 Investor Asing China-Australia dan Rusia Groundbreaking IKN, Jokowi: Investasi Mulai Berdatangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tiga negara yakni Australia, Rusia dan China sudah melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu dibuktikan dengan Jokowi yang melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada ketiga proyek dari masing-masing negara tersebut.

Australia sendiri membangun Campus Australian Independent School Nusantara, lalu Rusia akan membangun Magnum Resort Nusantara dan China membangun Delonix Nusantara.

"Tadi pagi telah kita lakukan peletakan batu pertama investasi pendidikan dari Australia, kedua baru saja kita lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan properti dari Rusia investornya," kata Jokowi dalam sambutannya pada groundbreaking Delonix Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).

"Dan kemudian pada kesempatan yang baik ini akan dilakukan groundbreaking peletakan batu pertama investasi juga untuk properti mixed used dari Delonix Nusantara untuk investor yang berasal dari China," tambahnya.

Jokowi mengatakan bahwa dengan hadirnya ketiga negara tersebut, dirinya memiliki kepercayaan bahwa IKN menjadi lokasi yang sangat menarik untuk berinvestasi.

"Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan rasa confident kita. Bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi," kata Jokowi.