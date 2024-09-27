Inflasi Stabil di Agustus 2024, Ekonomi Jakarta Tetap Terjaga

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta Mei Ling Kondisi perekonomian regional Jakarta bulan Agustus 2024 menyatakan terjaga optimis. Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada dalam zona optimis pada level 126,5 dan lebih tinggi dari IKE nasional 114,0.

Kenaikan indikator konsumsi dan produksi menunjukkan adanya sinyal baik untuk pertumbuhan ekonomi. Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian yang tercermin pada pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terjaga pada level 151,5. Yang juga lebih tinggi dari IEK Nasional sebesar 134,9.

Kondisi Inflasi di DKI Jakarta

Inflasi DKI Jakarta Agustus 2024 sebesar 1,98% (yoy). Kelompok dengan andil tertinggi mempengaruhi inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,65%, utamanya dari komoditas beras. Sementara inflasi bulan Agustus dipengaruhi oleh kelompok Pendidikan dengan andil 0,06%, utamanya tarif sekolah SD dan SMP.

Kinerja APBN Regional

Kinerja APBN Regional sampai dengan Agustus 2024 resilien dengan pendapatan negara sebesar Rp1.137,78 Triliun atau sebesar 75,96% dari target dan realisasi belanja sebesar Rp1.086,44 T yaitu sebesar 62,91% dari pagu.

Belanja K/L mencapai RP401,39 T atau 59,36% dari pagu, naik 23,44% (yoy) karena naiknya realisasi seluruh jenis belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bansos. Sementara Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp675,52 T atau 65,56% dari pagu, naik 12,84% (yoy) dan dimanfaatkan untuk seluruh jenis belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi maupun Belanja Lain-Lain. Kemudian Belanja Transfer melalui TKD tersalurkan sebesar Rp9,51 triliun atau sebesar 46,36% dari pagu.