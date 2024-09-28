Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Dia Janda Terkaya Indonesia Berharta Rp20 Triliun

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |05:03 WIB
Ini Dia Janda Terkaya Indonesia Berharta Rp20 Triliun
Ini Dia Janda Terkaya Berharta Rp20 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Arini Saraswaty Subianto merupakan salah satu wanita terkaya di Indonesia. Lahir pada Desember 1970, Arini meneruskan bisnis peninggalan ayahnya.

Sebagai putri pertama dari mendiang taipan Indonesia Benny Subianto, Wanita berusia 53 tahun ini, mengambil alih kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah, usai sang ayah meninggal dunia pada Januari 2017.

Saat ini, Arini menjabat sebagai Presiden Direktur Persada Capital Investama, di mana ia memimpin pengelolaan investasi perusahaan tersebut. Arini bertanggung jawab atas berbagai sektor strategi, termasuk produk pengolahan kayu, perkebunan minyak sawit, pengolahan karet, serta industri batu bara, yang merupakan fokus utama portofolio investasi Persada.

Selain itu, Arini telah aktif melakukan investasi di berbagai perusahaan rintisan di sektor teknologi melalui Persada sejak tahun 2017, menunjukkan komitmennya untuk mendukung inovasi dan pengembangan di bidang tersebut.

Arini Subianto juga merupakan salah satu komisaris di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), posisi yang dipegangnya sejak April 2018.

