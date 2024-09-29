Siap-Siap! Harga Pertalite dan Solar Bakal Naik Gegara Ini

JAKARTA - Harga Pertalite dan Solar dipastikan naik bila subsidi BBM benar-benar dialihkan jadi transfer tunai. BBM subsidi pun akan dijual dengan harga keekonomiannya.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan, subsidi BBM menjadi BLT bisa membuat harga bensin naik seperti halnya harga BBM non subsidi.

“Harga BBM jika tidak ada muatan subsidi akan mengikuti harga pasar/harga keekonomian seperti hal nya harga BBM non subsidi yang ada selama ini," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Menurutnya, pola subsidi yang telah diterapkan selama beberapa dekade sudah tidak bisa dipertahankan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan serta konsep yang lebih jelas untuk pemberian subsidi di masa mendatang.

“Namanya subsidi dan besarnya pun nggak bisa juga sebesar seperti yang saat ini dikatakan, Misalnya solar. Ya harga pasar solar sekarang kalau nggak salah sekitar 15 ribuan ya, katakanlah Rp13 ribu Rp14 ribu. Nah sedangkan harga solar subsidi hanya Rp6.850, Jadi pemerintah mensubsidi sampai 100 persen. Nah ini bukan subsidi namanya,” ucap Sofyano.