HOME FINANCE SMART MONEY

10 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke Rekening Tanpa Modal

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |20:53 WIB
10 Aplikasi Penghasil Uang Langsung ke Rekening Tanpa Modal
10 aplikasi penghasil uang ke rekening tanpa modal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Deretan 10 aplikasi penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal dapat membantu keuangan Anda. Hanya dengan melakukan tugas-tugas sederhana, pengguna dapat menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Berikut adalah 10 aplikasi penghasil uang langsung ke rekening tanpa modal.

1.Google Opinion Rewards

Google Opinion Rewards merupakan aplikasi survei yang disediakan langsung oleh Google. Disini, pengguna hanya perlu mengisi survei atau memberikan pendapat terkait penelitian yang dilakukan. Setelah mengisi survei, pengguna akan mendapat imbalan yang bisa langsung ditransfer ke rekening.

2. Google Local Guides

Selain mengisi survei, pengguna juga bisa mendapat uang dari Google dengan menjadi local guides di Google Map. Pengguna yang menjadi Google Local Guides hanya perlu menulis ulasan, men

3. Mager

Mager merupakan aplikasi yang berisikan banyak aplikasi game sederhana. Saat memainkan game, pengguna akan mendapatkan koin. Koin inilah yang nantinya bisa ditukar menjadi uang tunai.

4. Snack Video

Snack Video adalah aplikasi sosial media berbasis video pendek. Di aplikasi ini, pengguna bisa mendapatkan uang hanya dengan menonton video. Untuk semakin mempercepat mendapat banyak uang, pengguna juga bisa membuat konten video dan diunggah di aplikasinya.

Halaman:
1 2
