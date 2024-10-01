Advertisement
HOT ISSUE

Deflasi 0,12% di September 2024, BPS: Ini yang Kelima

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:40 WIB
Deflasi 0,12% di September 2024, BPS: Ini yang Kelima
RI Kembali Alami Deflasi di September 2024. (Foto: Okezone.com/Rasya)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kembali terjadi deflasi sebesar 0,12% pada September 2024. BPS mencatat terjadi penurunan IHK dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.

Sementara itu secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,84% dan secara tahun kalender terjadi inflasi 0,74%.

"Deflasi pada September 2024 terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan," jelas Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasani dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Amalia menuturkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terebsar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,5% dengan andil 0,17%.

Sementara itu, komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya ikan segar dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing 0,02%, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi kemudian tarif angkutan udara dan sigaret kretek mesin (SKM) yang beri andil inflasi masing-masing 0,01%.

Dikatakannya, deflasi pada september 2024 sebesar 0,12% didorong oleh deflasi komponen bergejolak dan harga diatur pemerintah. Dimana, komponen harga bergejolak mengalami deflasi 1,34% dan memberikan andil deflasi 0,21%, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat.

