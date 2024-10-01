Ini 4 Janda Terkaya, Ada yang Punya Harta Rp370 Triliun

JAKARTA - 4 janda terkaya di dunia yang memiliki banyak harta. Bahkan janda-janda ini masuk jajaran orang terkaya di dunia versi Forbes. Harta kekayaan 4 janda ini bersumber dari bisnis baja, teknologi hingga pertambangan.

Lalu siapa saja janda terkaya di dunia? Berikut ini daftarnya berdasarkan data Forbes, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

BACA JUGA: Ini Dia Janda Terkaya Indonesia Berharta Rp20 Triliun

1. MacKenzie Scott

Di urutan pertama janda terkaya di dunia ada nama MacKenzie Scott. MacKenzie merupakan janda miliarder Jeff Bezos pendiri Amazon. Sempat menikah lagi dengan guru sains pada 2021, namun MacKenzie kembali mengajukan cerai pada 2022.

MacKenzie Scott mempunyai harta kekayaan USD24,4 miliar atau setara Rp370,8 triliun pada data Forbes 2023. Sumber kekayaan MacKenzie Scott berasal dari saham Amazon usai bercerai dengan Jeff Bezos. MacKenzie kini dikenal sebagai filantropis.

2. Savitri Jindal

Kemudian di urutan kedua sebagai janda terkaya di dunia ada nama Savitri Jindal. Savitri memiliki harta kekayaan mencapai USD17,5 miliar atau setara Rp266 triliun pada 2023.

Dengan harta kekayaan sebanyak ini, Savitri Jindal menduduki peringkat 4 dalam daftar orang terkaya di India versi Forbes 2023. Sumber harta kekayaan Savitri Jindal berasal dari bisnis Jindal Group yang bergerak di bidang baja, listrik, semen, dan infrastruktur. Savitri Jindal merupakan janda pendiri Jindal Group, Om Prakash Jindal.