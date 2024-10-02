Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Deretan Janda Terkaya di Dunia, Salah Satunya Miliarder RI

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |06:01 WIB
Deretan Janda Terkaya di Dunia, Salah Satunya Miliarder RI
Janda terkaya di Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 4 janda terkaya yang masuk jajaran miliarder dunia versi Forbes.

Harta kekayaan para janda ini fantastis, bahkan ada yang mencapai ratusan triliun Rupiah.

Berikut daftar janda terkaya berdasarkan data Forbes.

4. Arini Subianto

Arini merupakan seorang janda anak dua dari mantan istri Andre Mamuaya yang ditinggal karena meninggal dunia. Arini sebagai Presiden Direktur Persada Capital Investama.

Arini Subianto merupakan salah satu janda terkaya menurut data Forbes ini mempunyai harta kekayaan mencapai USD1,34 miliar atau setara dengan Rp20,2 triliun.

Dengan kekayaan tersebut, Arini berhasil masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2023 versi Forbes.

3. Melinda French Gates

Melinda French Gates merupakan seseorang filantropis dan merupakan mantan direktur eksekutif Microsoft. Melinda juga merupakan mantan istri dari Bill Gates. Harta kekayaan Melinda mencapai USD6,5 miliar atau Rp98,8 triliun pada 2023 versi Forbes.

