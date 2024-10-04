6 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS DEAL hingga Dividen ASDF

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten di Oktober 2024. Di antaranya, DEAL, FILM hingga ASDF.

Mengutip informasi saham BEI, Jumat (4/10/2024), aksi emiten yang disampaikan di antaranya RUPS dan pembayaran dividen.

1. DEAL

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Dewata Freightinternational Tbk di Kantor PT Dewata Freight International Tbk, HQ Bella Terra Jl. Boulevard Raya No.1, Klp. Gading Tim, Kecamatan Kelapa Gading, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240.

2. FILM

Pemberitahuan RUPS Rencana PT MD Entertainment Tbk di MD Place, Jalan Setiabudi Selatan No. 7 Jakarta Selatan