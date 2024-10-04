Pertamina Temukan Harta Karun Gas Baru di Sulawesi

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina menemukan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di sumur Tedong (TDG)-001 yang berada di area Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara - Sulawesi Tengah.

Penemuan harta karun migas ini melalui Pertamina EP Cepu untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pengeboran sumur Tedong (TDG)-001 merupakan rangkaian pengeboran di frontier area sekaligus pengembangan ekonomi kawasan Indonesia Timur setelah sebelumnya juga dilaksanakan pengeboran di sumur East Wolai (EWO)-001, West Wolai (WWO)-001, dan Julang Emas (JLE)-001.

"Pengeboran eksplorasi ini untuk membuktikan potensi sumber daya migas dari Batugamping Formasi Minahaki dan Tomori," kata Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sumur yang dibor secara vertikal ini memiliki kedalaman 2.448 meter measured depth (MD) dan setelah uji alir kandungan lapisan, terbukti memiliki tebal kolom hidrokarbon 163 meter, rate 15 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) 185 barel kondensat per hari (BCPD).