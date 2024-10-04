Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Temukan Harta Karun Gas Baru di Sulawesi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:13 WIB
Pertamina Temukan Harta Karun Gas Baru di Sulawesi
Harta Karun Gas di Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina menemukan potensi sumber daya minyak dan gas (migas) di sumur Tedong (TDG)-001 yang berada di area Kecamatan Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara - Sulawesi Tengah.

Penemuan harta karun migas ini melalui Pertamina EP Cepu untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pengeboran sumur Tedong (TDG)-001 merupakan rangkaian pengeboran di frontier area sekaligus pengembangan ekonomi kawasan Indonesia Timur setelah sebelumnya juga dilaksanakan pengeboran di sumur East Wolai (EWO)-001, West Wolai (WWO)-001, dan Julang Emas (JLE)-001.

"Pengeboran eksplorasi ini untuk membuktikan potensi sumber daya migas dari Batugamping Formasi Minahaki dan Tomori," kata Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sumur yang dibor secara vertikal ini memiliki kedalaman 2.448 meter measured depth (MD) dan setelah uji alir kandungan lapisan, terbukti memiliki tebal kolom hidrokarbon 163 meter, rate 15 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) 185 barel kondensat per hari (BCPD).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175810/pertamina-RFyX_large.jpg
Pertamina Akan Beli Minyak dari Sumur Rakyat dengan Harga 80 persen dari ICP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174173/bbm_pertamina-PSbh_large.jpg
Kandungan Etanol di BBM, Pertamina: Praktik Internasional Energi Rendah Emisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173900/motogp-kL3q_large.jpeg
MotoGP 2025 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia Bisa Gerakkan Roda Ekonomi, Perputaran Rp4,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172102/pertamina-hqUW_large.jpg
Jadi Powerhouse Ekonomi, Ini Tugas Pertamina Salurkan BBM dan LPG ke Seluruh RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581/hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171149/bahlil-ywpM_large.jpg
Bahlil Sentil Pertamina: Tingkatkan Pelayanan dan Kualitas BBM! Jangan Kalah dari Swasta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement