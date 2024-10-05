Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Harga BBM Turun, dari Pertamina hingga Shell

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |06:06 WIB
5 Fakta Harga BBM Turun, dari Pertamina hingga Shell
Harga BBM terbaru. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga BBM turun di bulan ini. Seperti harga BBM Pertamax Series dan Dex Series yang mengalami penyesuaian harga per 1 Oktober 2024.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, harga BBM Pertamax di wilayah DKI Jakarta mulai 1 Oktober 2024 turun menjadi Rp12.100 per liter dari sebelumnya Rp 12.950 per liter atau turun harga Rp 850.

Berikut fakta-fakta BBM Oktober 2024 yang dirangkum Okezone, Sabtu (5/10/2024):

1. Alasan Turun

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan, harga BBM Non-subsidi selalu dievaluasi berkala mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi rutin dilakukan. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pada Oktober ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga" jelas Heppy.

Halaman:
1 2
