Siapa Orang Terkaya di Sumatera Barat? Ini Daftarnya

JAKARTA – Daftar orang terkaya di Sumatera Barat. Mereka berhasil memperoleh kekayaan dari hasil kegigihan dan kerja kerasnya.

Tokoh pengusaha ini melebarkan bisnisnya di berbagai macam sektor usaha.

Berikut adalah potret orang terkaya di Sumatera Barat:

1. Asril Das

Asril Das, lahir di Koto Baru, Solok, Sumatera Barat, adalah seorang pengusaha sukses yang merambah bidang perhotelan, penjualan buku, dan penerbitan setelah menghadapi kebangkrutan pada 1998. Ia memulai kariernya dengan menjual rokok, berkebun cabai, dan menjadi tukang cukur keliling.

Kini, berkat kerja kerasnya, Asril memiliki jaringan toko buku besar di Solok, Padang, Medan, dan Bandung. Selain sebagai pengusaha, Asril juga aktif di politik dan pernah menjadi calon Gubernur Sumatera Barat dari Partai Demokrat pada 2010.