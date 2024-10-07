Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Promo Spesial Cashback Rp25.000 dari Sucor Asset Management di MotionTrade

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:10 WIB
Promo Spesial Cashback Rp25.000 dari Sucor Asset Management di MotionTrade
Promo Spesial Cashback Rp25.000 dari Sucor Aset Management di MotionTrade
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology, dan merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, sukuk dan produk turunan lainnya.

Ada yang spesial dari Sucor Asset Management di MotionTrade! MNC Sekuritas bekerja sama dengan Sucor Asset Management menghadirkan promo “Cashback Spesial” selama bulan Oktober. Raih kesempatan memenangkan cashbcack unit penyertaan reksa dana Sucorinvest Sharia Money Market Fund senilai Rp25.000.

Caranya sangat mudah! Anda dapat melakukan pembelian produk reksa dana Sucorinvest Asset Management apapun di aplikasi MotionTrade minimal senilai minimal Rp500.000.

Periode promo berlangsung hingga 31 Oktober 2024. Promo ini terbatas untuk 200 investor pertama. Jangan ketinggalan promonya! Informasi lebih lengkap, klink link berikut bit.ly/promoSUCOR

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

