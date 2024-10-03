Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Promo Semangat Oktober dari Henan AM: Nikmati Cashback Rp500 Ribu di MotionTrade!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:31 WIB
Ada Promo Semangat Oktober dari Henan AM: Nikmati Cashback Rp500 Ribu di MotionTrade!
Promo Cashback di Aplikasi MotionTrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Promo semangat Oktober dari Henan AM, ada cashback Rp500 ribu di motiontrade. MNC Sekuritas bersama dengan Henan Asset Management mengajak investor untuk mengikuti promo SEROK yaitu Semarak Oktober. Investor dapat memenangkan unit penyertaan reksa dana senilai Rp500.000 dengan mengaktifkan fitur Auto Invest dan memilih produk HPAM Ultima Money Market di aplikasi MotionTrade.

Unit penyertaan reksa dana HPAM Ultima Money Market senilai masing-masing Rp500.000 akan diberikan kepada 5 (lima) investor dengan net subscription tertinggi. Investor wajib mencatatkan net subscription minimum Rp 50 juta pada akhir periode pembelian. Periode pembelian berlangsung mulai tanggal 3 Oktober hingga 1 November 2024.

Jangan lewatkan promonya dan segera aktifkan fitur Auto Invest di aplikasi MotionTrade! Trading tanpa hambatan, investasi tetap jalan. Informasi lebih lengkap, klink link berikut bit.ly/promoHPAM

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
