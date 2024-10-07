Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Dia Orang Paling Tajir di Sumatera Barat

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |07:33 WIB
Ini Dia Orang Paling Tajir di Sumatera Barat
Orang Kaya di Sumatera Barat. (Foto: Okezone.com/Wikiwand)




JAKARTA - Orang terkaya di Sumatera Barat juga terjun sebagai politisi selain menjadi pengusaha. Kegigihannya dalam mengembangkan usaha membuat mereka berhasil meraih kekayaan.

Para politisi ini tidak membatasi diri untuk menggeluti satu profesi saja. Mereka juga tidak membatasi usahanya pada satu sektor saja, melainkan menjalankan usahanya di beberapa sektor bisnis yang beragam.

Berikut adalah orang terkaya di Sumatera Barat yang juga berprofesi sebagai politisi:

Asril Das

Asril Das lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 10 Oktober 1954. Lulusan almamater IKIP Bandung ini mengawali usahanya dari berjualan rokok, menjadi tukang cukur keliling, hingga berkebun cabai. Sempat mengalami kebangkrutan dalam menjalani bisnisnya akibat krisis tahun 1998, namun tak pantang menyerah hingga kini berhasil memiliki usaha toko buku terkenal bernama “Lubuk Agung” yang berada di Solok, Padang, Medan, dan Bandung.

Asril Das juga merupakan tokoh yang senang berorganisasi. Hal ini dibuktikan dengan keaktifannya dalam menjadi Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Barat, hingga Ketua Umum Gabungan Toko Buku Indonesia Jawa Barat.

Tak hanya aktif di bidang percetakan, Asril Das juga menggeluti usaha perhotelan hingga terjun sebagai politisi. Asril sempat bergabung di Partai Golkar sebelum ia diusung oleh Partai Demokrat pada tahun 2010 untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat.

Zairin Kasim

Politisi Indonesia satu ini lahir pada tanggal 8 Agustus 1945 di Pariaman, Sumatera Barat. Zairin Kasim pernah menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada periode 2004-2009 mewakili Sumatera Barat. Zairin kasim yang merupakan putra dari seorang pengusaha otomotif terkenal, yakni Sutan Kasim, kini melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah.

