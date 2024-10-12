Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Intip Sosok Brian Armstrong yang Punya Harta Rp114 Triliun Diduga Pernah Menikahi Raline Shah

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |06:25 WIB
Intip Sosok Brian Armstrong yang Punya Harta Rp114 Triliun Diduga Pernah Menikahi Raline Shah
Raline Syah dan Brain Amstrong (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Brian Armstrong, miliarder asal Amerika Serikat (AS) yang masuk daftar orang terkaya di dunia berharta USD7,3 miliar atau setara Rp114 triliun. Di mana Brian Armstrong menjadi bahan perbincangan usai dirinya diduga pernah menikahi Raline Shah, artis asal Indonesia.

Brian Armstrong merupakan CEO Coinbase Global, bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat. Brian Armstrong lahir pada 25 Januari 1983 di dekat San Jose, California. Orangtuanya berprofesi sebagai insinyur.

Dia belajar ilmu komputer dan ekonomi, serta memperoleh gelar master dalam ilmu komputer dari Rice University pada 2006. Brian pernah magang di IBM saat masih menjadi mahasiswa di Rice, lalu bekerja di bidang manajemen risiko perusahaan untuk Deloitte & Touche.

Kemudian, dia pernah bekerja di sebagai software engineer di Airbnb dan mendirikan Coinbase di San Francisco pada tahun 2012 bersama mantan pedagang mata uang Fred Ehrsam.

Coinbase melantai di bursa saham AS dalam penawaran langsung di Nasdaq pada 14 April 2021, yang sempat mencapai kapitalisasi pasar sebesar USD100 miliar. Armstrong memiliki sekitar 19% saham Coinbase.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement