Intip Sosok Brian Armstrong yang Punya Harta Rp114 Triliun Diduga Pernah Menikahi Raline Shah

JAKARTA - Brian Armstrong, miliarder asal Amerika Serikat (AS) yang masuk daftar orang terkaya di dunia berharta USD7,3 miliar atau setara Rp114 triliun. Di mana Brian Armstrong menjadi bahan perbincangan usai dirinya diduga pernah menikahi Raline Shah, artis asal Indonesia.

Brian Armstrong merupakan CEO Coinbase Global, bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat. Brian Armstrong lahir pada 25 Januari 1983 di dekat San Jose, California. Orangtuanya berprofesi sebagai insinyur.

Dia belajar ilmu komputer dan ekonomi, serta memperoleh gelar master dalam ilmu komputer dari Rice University pada 2006. Brian pernah magang di IBM saat masih menjadi mahasiswa di Rice, lalu bekerja di bidang manajemen risiko perusahaan untuk Deloitte & Touche.

Kemudian, dia pernah bekerja di sebagai software engineer di Airbnb dan mendirikan Coinbase di San Francisco pada tahun 2012 bersama mantan pedagang mata uang Fred Ehrsam.

Coinbase melantai di bursa saham AS dalam penawaran langsung di Nasdaq pada 14 April 2021, yang sempat mencapai kapitalisasi pasar sebesar USD100 miliar. Armstrong memiliki sekitar 19% saham Coinbase.