6 Fakta Mat Solar Belum Terima Uang Ganti Rugi Proyek Tol Serpong-Cinere

JAKARTA – Aktor komedi Mat Solar ternyata belum menerima uang ganti rugi dari proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Sebidang tanah milik Mat Solar yang terdampak dan tergusur akibat proyek tersebut belum dibayar pemerintah.

Fakta uang ganti rugi Mat Solar belum dibayar ini diungkapkan oleh Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke mengetahui hal tersebut saat menjenguk Mat Solar yang kini terbaring sakit.

"Kirain udah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019," tulis Oneng dalam Instagramnya.

Berikut adalah fakta mengenai Mat Solar belum terima uang ganti rugi Proyek Jalan Tol Serpong-Cinere yang dirangkum Okezone, Minggu (13/10/2024).

1. Tanah Sengketa

Diduga tanah milik Mat Solar terlibat dalam status sengketa. Mat Solar dikabarkan merugi sebanyak Rp3,3 miliar, akibat kasus tersebut dan menuntut pihak bernama Muhammad Idris.

Kuasa Hukum Idris, Endang Hadrian pun menjelaskan kronologi awal kasus ini. Tanah milik kliennya digadaikan kepada seseorang bernama Rusli pada 1993, tanpa bukti peralihan tanah.

"Kemudian pada tahun 2004, oleh Rusli tanah tersebut dijual kepada Mat Solar tanpa Akta Jual Beli," kata Endang.

2. Uang Ganti Rugi

Masalah kemudian muncul ketika tanah akan dibeli pemerintah untuk perlebaran jalan tol. Namun, yang dapat mencairkan pihak Idris, lantaran Mat Solar tidak memiliki surat resmi.

Uang hasil pelebaran jalan tol sebanyak Rp3,3 miliar kini ada di pengadilan dan tidak bisa dicairkan ataupun dibagi ke pihak Mat Solar maupun Idris.