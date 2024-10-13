Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kumpulkan Pimpinan Kemenkeu

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |17:47 WIB
Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kumpulkan Pimpinan Kemenkeu
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau H-9 menjelang berakhirnya masa jabatan dia pada pemerintahan saat ini.

“Saya bersama jajaran pimpinan di lingkungan Kemenkeu RI (termasuk special mission vehicle/SMV dan badan layanan umum/BLU) berdiskusi bersama,” katanya, dikutip di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Menurutnya, agenda itu merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan Kemenkeu sebagai upaya membangun komunikasi dan menguatkan sinergi dari #KemenkeuSatu.

Pada pertemuan itu, ia bersama pimpinan Kemenkeu membahas sejumlah isu strategis terkait tata kelola organisasi maupun tugas dan fungsi Kemenkeu.

Salah satu yang dibahas adalah capaian Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), yang ia sebut sebagai upaya perbaikan yang konsisten dilakukan oleh Kemenkeu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177183//kereta_cepat_whoosh-PzQf_large.jpg
Bukan APBN, Wamenkeu: Danantara Tanggung Jawab Atas Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176779//menkeu_purbaya-hE2f_large.jpg
Hadapi Gugatan Pajak Pesangon dan Pensiun, Purbaya: Saya Tak Pernah Kalah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176774//apbn_kita-YWfL_large.jpeg
Kemenkeu Siapkan Aturan Pungutan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176765//menkeu_purbaya-yShv_large.jpg
Purbaya Tunggu Kesiapan Bank Jakarta dan Bank Jatim Sebelum Guyur Dana Rp10 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176720//menkeu_purbaya-4GfZ_large.jpeg
Purbaya Belum Mau Bangun Badan Penerimaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176687//menkeu_purbaya-XxZR_large.jpg
Purbaya Sebut Kepercayaan Investor Global ke Indonesia Tetap Kuat, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement